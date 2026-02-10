Francia, annunciata la più grande esercitazione militare dai tempi della guerra fredda

Jet che sfrecciano nel cielo, navi che fendono il mare a tutta potenza, uomini in assetto da combattimento che avanzano sul terreno. È il video diffuso dall’Armée Française che con un taglio cinematografico annuncia Orion 26, la più grande esercitazione militare in Francia dai tempi della guerra fredda. Un messaggio chiaro, muscolare: Parigi si prepara allo scenario peggiore. Per tre mesi il Paese sarà il cuore pulsante di una maxi-manovra che coinvolgerà 12.500 soldati per lo più d'oltralpe, ma anche di 24 Paesi alleati, tra cui 14 nazioni europee compresa l’Italia e centinaia di mezzi terrestri, navali e aerei. Le operazioni interesseranno una quindicina di dipartimenti, soprattutto nella fascia centro-settentrionale del Paese, con frequenti sorvoli anche di elicotteri e droni. Orion 26 nasce per addestrarsi alla guerra ad alta intensità, quella che non resta confinata al fronte ma colpisce società, infrastrutture, cyberspazio.