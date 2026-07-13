A SUDEST DI PARIGI

Francia, a fuoco la foresta di Fontainebleau: bruciati 800 ettari

Quattrocento vigili del fuoco sono al lavoro per domare il rogo

13 Lug 2026 - 06:46
01:00 
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