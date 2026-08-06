"Gli eroi son tutti giovani e belli"

Francesco Guccini, chitarra e microfono: i capolavori da "Eskimo" a "La locomotiva"

Il cantautore, venuto a mancare a 86 anni, ha regalato alla canzone italiana diversi brani rimasti nella storia

06 Ago 2026 - 12:20
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