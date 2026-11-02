Francesca Michielin sul suo matrimonio: "Mi sono sposata nella chiesa in cui ho imparato a cantare"

Le nozze con Davide Spigarolo, celebrate lo scorso giugno, sono il cuore del racconto di Francesca Michielin a "Verissimo". A mesi di distanza, la cantante, 31 anni, ne parla ancora con entusiasmo, soffermandosi soprattutto sull'atmosfera di quella giornata.

"È stato un bellissimo matrimonio. È stato tutto super naturale, non c'era nulla di costruito, ci siamo divertiti tanto. È stato un giorno in cui abbiamo sentito tanto affetto", racconta. Niente formalità esibite, insomma: una festa vissuta con leggerezza e circondata dalle persone più care.