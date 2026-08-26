Frana in Nepal, morti e dispersi | La Farnesina: "90 italiani nell'area"
Il ministero degli Esteri"sta lavorando per accertarne le condizioni e ha fatto sapere che due connazionali sono stati coinvolti nella frana potentissima"di Francesca Canto
Sono ore drammatiche nell'area al confine tra il Nepal e la regione autonoma del Tibet, in Cina, colpita da una violentissima alluvione che ha provocato la morte di almeno 95 persone. Un bilancio destinato a salire perché i dispersi sono tantissimi, tra questi 384 turisti.
Circa 90 gli italiani che si trovano nella zona interessata. La Farnesina sta lavorando per accertarne le condizioni e ha fatto sapere che due connazionali sono stati coinvolti nella frana potentissima che ha distrutto il valico di Gyirong, ma che si trovano in buone condizioni.