bilancio delle vittime drammatico

Frana in Nepal, morti e dispersi | La Farnesina: "90 italiani nell'area"

Il ministero degli Esteri"sta lavorando per accertarne le condizioni e ha fatto sapere che due connazionali sono stati coinvolti nella frana potentissima"

di Francesca Canto
26 Ago 2026 - 19:22
01:30 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Sono ore drammatiche nell'area al confine tra il Nepal e la regione autonoma del Tibet, in Cina, colpita da una violentissima alluvione che ha provocato la morte di almeno 95 persone. Un bilancio destinato a salire perché i dispersi sono tantissimi, tra questi 384 turisti.

Circa 90 gli italiani che si trovano nella zona interessata. La Farnesina sta lavorando per accertarne le condizioni e ha fatto sapere che due connazionali sono stati coinvolti nella frana potentissima che ha distrutto il valico di Gyirong, ma che si trovano in buone condizioni. 

nepal
tibet
alluvione