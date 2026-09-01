Frana lampo in Nepal, la casa del miracolo che ha resistito al fango

L’acqua ha cancellato tutto. Ma non quella casa. Intorno, la furia della piena ha spazzato via edifici, alberi, auto e detriti. La palazzina è rimasta in piedi e sul balcone una famiglia, intrappolata e senza una via di fuga, ha aspettato che l’ondata passasse. Le immagini sono impressionanti: il fiume di fango e acqua sale sempre più, avvolge l’abitazione e trascina via tutto ciò che incontra. Le costruzioni vicine crollano una dopo l’altra, mentre quella casa resiste. E così anche le persone che si trovavano all’interno riescono a salvarsi.