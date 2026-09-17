Tre settimane dopo il disastro

Frana in Nepal, recuperati 4 corpi in una centrale idroelettrica

Le famiglie delle oltre mille vittime accertate e delle migliaia di dispersi chiedono ancora risposte alle autorità cinesi e nepalesi

17 Set 2026 - 15:56
00:31 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
nepal
frana