Milano, Antonio Tajani chiude la tre giorni dell'evento "L'ottimismo della volontà"

Si è chiuso l'evento di Forza Italia, andato in scena dal 9 all'11 ottobre, a Milano con il titolo di "L'ottimismo della volontà". Il leader Antonio Tajani, dal palco, ha posto l'accento su vari temi, come le elezioni comunali e le tasse. "Milano è la città che noi vogliamo governare", ha dichiarato.