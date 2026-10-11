Vari i temi toccati

Milano, Antonio Tajani chiude la tre giorni dell'evento "L'ottimismo della volontà"

Il leader di FI e vicepremier ha parlato delle elezioni comunali e anche dato delle anticipazioni sulla prossima Manovra finanziaria

di Enrico Laurelli
11 Ott 2026 - 19:48
01:32 
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Si è chiuso l'evento di Forza Italia, andato in scena dal 9 all'11 ottobre, a Milano con il titolo di "L'ottimismo della volontà". Il leader Antonio Tajani, dal palco, ha posto l'accento su vari temi, come le elezioni comunali e le tasse. "Milano è la città che noi vogliamo governare", ha dichiarato.

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