UN RUOLO SPECIALE

Forza e ambizione, Jonathan Bailey volto di una nuova fragranza

Sicurezza e voglia di plasmare il proprio futuro. L'attore racconta il profumo I Will di Giorgio Armani nel film diretto dal regista Todd Field

17 Ago 2026 - 15:06
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