Morti sospette in ambulanza, il procuratore: "Avevamo installato una telecamera a bordo"

Secondo l'accusa l'indagato avrebbe iniettato aria alla paziente tramite un catetere venoso il 25 novembre 2025. Nel caso di Mambelli, tuttavia, la telecamera non ha registrato nulla. "Purtroppo il dispositivo non ha funzionato - ha aggiunto il procuratore - e i carabinieri, pur avendo pedinato l'ambulanza, non sono riusciti a comprendere cosa fosse accaduto all'interno del mezzo". Il Procuratore ha spiegato di non avere motivi di attribuire il guasto a Spada.