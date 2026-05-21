L'intervista

Flotilla, Tajani: "Inaccettabile, violato il diritto internazionale"

Il ministro degli Esteri: "Abbiamo dato messaggi molto chiari: non deve riaccadere, vedremo se ci saranno altre azioni da intraprendere"

di Enrico Laurelli
21 Mag 2026 - 19:08
01:48 
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