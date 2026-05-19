il blitz della marina israeliana

Flotilla, spari contro la Elengi prima dell'abbordaggio

E' tra le sei imbarcazioni intercettate dalla Marina israeliana nel primo pomeriggio di martedì

19 Mag 2026 - 17:32
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