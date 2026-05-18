Flotilla, le forze israeliane sequestrano le barche dirette a Gaza

La Flotilla è, nuovamente, nel mirino di Israele. Alcuni militari dell'Idf hanno preso il controllo di alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Le immagini, registrate da alcune delle persone a bordo, mostrano il gommone delle forze israeliane avvicinarsi al natante per poi abbordarlo. Secondo quanto riferisce Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia di Global Sumud Flotilla sono state prese anche due barche battenti bandiera italiana con una decina di connazionali.