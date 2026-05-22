Flotilla, l'attivista francese mostra i lividi sulle braccia e sulla schiena

Lividi sulle braccia e sulla schiena. Si mostra così al suo arrivo all'aeroporto di Istanbul, il francese Adrien Jouan, uno degli attivisti della Flotilla Global Sumud. Il ragazzo si trovava a bordo della nave Lina Al Nablusi. "Credo di avere le costole doloranti, ma alcune persone arabe, o che non sembrano europei bianchi, sono state picchiate molto più di me" racconta Jouan. “Sono felice di essere di nuovo qui con voi, immagino, e di non mollare mai la lotta, in realtà", aggiunge. "Forse faremo qualcos'altro sulle flottiglie in seguito. Si possono immaginare altri modi di agire, ma non bisogna rinunciare ai palestinesi. Vedo molte persone davvero orgogliose, no, come dire, coraggiose lì. C'era un ragazzo della Giordania che era davvero coraggioso e ogni volta che veniva picchiato tornava di nuovo. Non riesco a crederci. Per me, questo era già abbastanza difficile" (video della Global Sumud Flotilla).

