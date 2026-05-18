Per la seconda volta

Flotilla, l'abbordaggio in pieno giorno delle navi dalle forze israeliane

Quattro navi della marina militare e sei gommoni hanno circondato la flotta umanitaria partita dalla Turchia

di Isabella Josca
18 Mag 2026 - 19:11
01:36 
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