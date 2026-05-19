Flotilla, l'abbordaggio della nave Andros: nella crew anche due italiane

La Marina israeliana ha intercettato una nuova imbarcazione della Flotilla. Due italiani fanno parte dell'equipaggio, riferisce tramite X la Global Sumud Flotilla. L'imbarcazione Akka (Andros) con a bordo Gessica Lastrucci e Ilaria Del Mastro è stata intercettata e le forze armate israeliane hanno "sequestrato i nostri volontari mentre portavano avanti una missione legittima per rompere l'assedio illegale di Gaza e aprire un corridoio umanitario", si apprende dalla Global Sumud Flotilla.
La Andros, in navigazione verso Gaza, sarebbe stata fermata a circa 82 miglia nautiche (circa 150 chilometri) dalla Striscia. Una diretta streaming sul sito della Global Sumud Flotilla ha mostrato militari israeliani a bordo di un gommone mentre si avvicinavano alla nave, mentre gli attivisti sollevavano le mani in segno di resa. Successivamente lo schermo è diventato nero, accompagnato da un messaggio che indicava che l'imbarcazione era stata intercettata.