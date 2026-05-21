Flotilla, Carotenuto: "Ci hanno puntato contro i mitra e ci hanno fatto girare. Sono stati i secondi più lunghi della mia vita"

"Ho vissuto un momento davvero pesante. A un certo punto hanno chiamato me e il collega per numero, il 147, puntandoci contro i mitra. Noi avevamo fuori dai container le mani alzate, ci hanno chiesto di avanzare con le mani in alto e poi di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita". Così il deputato del M5s Dario Carotenuto al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino. Il parlamentare faceva parte della spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e portata poi in Israele. "Dopodiché - aggiunge - ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso e da quel momento in poi non so più niente dei miei compagni di viaggio, che per me sono veramente delle persone straordinarie", dice visibilmente scosso.