Israele disturba le radio della Flotilla con "Oops, I did it again" di Britney Spears

L'Idf ha riprodotto a tutto volume il celebre singolo di Britney Spears, "Oops, I did it again", attraverso gli altoparlanti di un'imbarcazione della Flotilla, come mostrato da un video girato da un attivista a bordo e rilanciato su X. Nella clip l'uomo mostra gli altoparlanti del vascello, accusando l'esercito israeliano di "interferire con il nostro canale di comunicazione" e "impedirci di lanciare chiamate di soccorso". "Stanno attaccando una flottiglia umanitaria, questa è una vera violazione del diritto internazionale e anche un crimine di guerra", conclude nel video l'attivista, aggiungendo infine: "Siamo civili e stanno bloccando i nostri canali di emergenza. Palestina libera!".