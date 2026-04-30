Flotilla, assalto della Marina israeliana alla spedizione

La seconda spedizione della Global Sumud Flotilla è stata fermata con un assalto della Marina israeliana, come la prima lo scorso ottobre, ma stavolta nelle acque internazionali al largo di Creta, a oltre 600 miglia dalle coste di Gaza. Nella notte, le motovedette dello Stato ebraico hanno intercettato circa 58 imbarcazioni salpate dalla Spagna e da altri Paesi con a bordo 400 persone, tra le quali anche 55 italiani. Dopo aver abbordato 22 barche, i militari israeliani hanno arrestato 175 dei passeggeri mentre non è chiaro quanti siano rimasti a bordo delle altre imbarcazioni con cui le comunicazioni sono interrotte.