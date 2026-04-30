DURANTE LA NOTTE

Flotilla, assalto della Marina israeliana alla spedizione

Stavolta nelle acque internazionali al largo di Creta, a"oltre 600 miglia dalle coste di Gaza

di Alfredo Macchi
30 Apr 2026 - 12:40
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La seconda spedizione della Global Sumud Flotilla è stata fermata con un assalto della Marina israeliana, come la prima lo scorso ottobre, ma stavolta nelle acque internazionali al largo di Creta, a oltre 600 miglia dalle coste di Gaza. Nella notte, le motovedette dello Stato ebraico hanno intercettato circa 58 imbarcazioni salpate dalla Spagna e da altri Paesi con a bordo 400 persone, tra le quali anche 55 italiani. Dopo aver abbordato 22 barche, i militari israeliani hanno arrestato 175 dei passeggeri mentre non è chiaro quanti siano rimasti a bordo delle altre imbarcazioni con cui le comunicazioni sono interrotte.

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