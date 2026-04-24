Florida, un cucciolo di koala nel marsupio della mamma

Un cucciolo di koala nel marsupio della mamma. Nel video si vede una mamma koala di nome Ellin con il suo piccolo appena nato, all'interno dell'habitat presso il Palm Beach Zoo & Conservation Society in Florida. "Questo è il primo cucciolo che abbiamo mai avuto nella storia del Palm Beach Zoo. E stiamo facendo del nostro meglio per contribuire alla diversità genetica all'interno della popolazione che abbiamo qui negli Stati Uniti. Ecco perché è importante avere un cucciolo e che quest'anno ci siamo riusciti", ha detto Amarylis Celestina, responsabile dei carnivori e dei koala. "Ellin sta facendo un ottimo lavoro come mamma. Sta dando a questo cucciolo tutto ciò di cui ha bisogno per crescere bene", ha sottolineato Sammie Davisson, zoologa senior specializzata in carnivori.