E' uno dei pochi al mondo

In Florida il primo museo degli Stati Uniti interamente dedicato alle meduse

Il Jellyfish Museum ospita 20 specie uniche provenienti dalle acque statunitensi ma anche da altre parti del mondo

19 Ago 2026 - 09:58
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