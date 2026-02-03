Animali storditi

Florida, a causa del grande freddo le iguane congelate cadono dagli alberi

Con l'eccezionale abbassamento delle temperature sulla costa di Miami e non solo si è verificata una vera "pioggia di iguane"

03 Feb 2026 - 10:39
L'eccezionale ondata di freddo che ha colpito il sud degli Stati Uniti, in particolare la Florida, non ha risparmiato nemmeno gli animali. In particolare, dagli alberi di Miami e di altre località sulla costa hanno iniziato a piovere... iguane, stordite dal repentino cambiamento climatico.

La responsabile del servizio Iguana Solutions, specializzato nella rimozione di specie invasive, ha riferito a un’emittente locale di Miami di aver raccolto durante l’ondata di freddo “centinaia di chili di iguane, sia vive sia morte”.

