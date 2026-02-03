Florida, a causa del grande freddo le iguane congelate cadono dagli alberi
Con l'eccezionale abbassamento delle temperature sulla costa di Miami e non solo si è verificata una vera "pioggia di iguane"
L'eccezionale ondata di freddo che ha colpito il sud degli Stati Uniti, in particolare la Florida, non ha risparmiato nemmeno gli animali. In particolare, dagli alberi di Miami e di altre località sulla costa hanno iniziato a piovere... iguane, stordite dal repentino cambiamento climatico.
La responsabile del servizio Iguana Solutions, specializzato nella rimozione di specie invasive, ha riferito a un’emittente locale di Miami di aver raccolto durante l’ondata di freddo “centinaia di chili di iguane, sia vive sia morte”.