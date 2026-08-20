Fisco, riapre lo sportello dopo la pausa di Ferragosto

Passata la breve pausa di Ferragosto, il fisco torna a bussare alle porte degli italiani. Ci aspettano al varco ben 140 adempimenti. Sono 10 milioni i contribuenti interessati che dovranno versare il saldo del 2025 e l'acconto per il 2026. Tasse che riguardano i considetti soggetti ISA, cioè sottoposti agli indici di affidabilità fiscale. Comprese le partite iva ritardatarie, che non hanno pagato entro il 20, dovranno versare con la nuova maggiorazione dello 0,8%, più alta rispetto allo 0,4% di quella ordinaria. Tra le scadenze c'è l'Iva, sia mensile che trimestrale, ritenute e coontributi per dipendenti e autonomi.