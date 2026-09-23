Tgcom24 Firenze, Lilly celebra i 150 anni guardando al futuro della medicina

Una sei giorni gratuita di incontri, spettacoli, progetti di arte digitale e momenti di divulgazione scientifica per conoscere le grandi tappe e le grandi scoperte che hanno contribuito a cambiare la storia della medicina: così Lilly celebra i 150 anni dalla sua nascita, con un ricco palinsesto di iniziative al Forte di Belvedere di Firenze, dal 22 al 27 settembre. Un anniversario che vuole "Guardare lontano", dove il passato diventa una chiave per leggere le sfide del futuro: dall'intell...