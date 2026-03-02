Firenze, giovane iraniana interrompe il corteo per la pace
«Perché siete stati in silenzio con 40mila morti?», ha detto Leila che da anni vive in Toscana
«Perché siete stati in silenzio con 40mila morti?». Così Leila, una giovane iraniana che vive a Firenze da anni, ha interrotto il corteo per la pace in Medio Oriente promosso dalle sigle della sinistra pacifista. «Perché si scende in piazza contro la guerra all’Iran e non si è scesi in piazza contro lo sterminio di migliaia di iraniani?», ha chiesto facendo riferimento alle migliaia di vittime civili massacrate durante le proteste degli ultimi mesi.