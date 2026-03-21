Finlandia, in corso l'esercitazione Nato per testare la capacità di difendere il fianco nord

Dieci giorni in un ambiente ostile fatto di ghiaccio e temperature fino a meno venti gradi: è qui, oltre il circolo polare artico, che 32.500 militari di 14 paesi Nato, Italia compresa, mettono alla prova mezzi militari e strategie di combattimento. È l’esercitazione Cold Response, programmata ogni due anni per dimostrare la capacità di difendere il fianco nord dell'Alleanza Atlantica. E anche quello est, il territorio per la simulazione dei combattimenti è in Finlandia, a un centinaio di chilometri dalla Russia.