Finlandia, arrestato uno dei presunti aggressori dello youtuber Simone Cicalone

E' stato arrestato in Finlandia Marian Florin Bratu, il 32 enne accusato di essere uno degli aggressori dello youtuber Simone Cicalone, lasciato a terra ferito il 12 novembre scorso in una stazione metropolitana di Roma. L'uomo, senza fissa dimora, ma residente in Romania, aveva fatto perdere le sue tracce, ma grazie ad alcuni video pubblicati sui social da altri indagati, è stato catturato.