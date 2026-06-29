Negli Usa

Finisce con l'auto in uno stagno, i pompieri la salvano facendo catena umana

È accaduto in Virginia, nella contea di Fairfax. La conducente è ricoverata con ferite lievi

29 Giu 2026 - 15:58
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