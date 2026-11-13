Fine vita, Filomena Gallo"a Tgcom24: "Anche se il governo ha impugnato la legge del Veneto non cambia nulla"

Si torna a parlare di suicidio assistito, in particolare dopo che il governo ha impugnato la legge regionale del Veneto. La Segretaria Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni Filomena Gallo, intervenuta a Tgcom24 per parlare dell'argomento, precisa che, per chi chiede il suicidio assistito: "Non cambia nulla, perché la sentenza Cappato della Corte Costituzionale è già attiva in tutta Italia". Proseguendo, la Gallo ricorda: "Sono cinque le regioni che hanno emanato una legge regionale e la sentenza della Corte Costituzionale individua un ruolo preciso il servizio sanitario nazionale ha il compito di verificare le condizioni stabilite dalla Consulta affinché una persona malata possa accedere al suicidio assistito". Tornando alla sostanza, per chi ne vuole fare ricorso: "Non cambia nulla perché le persone possono chiedere alla propria azienda sanitaria di verificare se vi possono accedere, la riposta cambia a seconda dell’orientamento dell’azienda".