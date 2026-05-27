Fine maggio rovente, l'Europa è nella morsa del caldo

Fine maggio rovente in Europa. Undici i morti per l’ondata di caldo che sta colpendo il continente con temperature eccezionali. Dalla Francia al Regno Unito passando per Germania, Spagna e Slovacchia, l’afa sta mettendo sotto pressione città e servizi pubblici, mentre aumentano gli allarmi per la salute e l’inquinamento. A Parigi è scattata l’allerta ozono: introdotte limitazioni al traffico e limiti di velocità ridotti sulle principali arterie dell’ile de france dopo il forte aumento dell’inquinamento atmosferico favorito dal caldo intenso. Turisti e residenti cercano refrigerio vicino alle fontane ai piedi della Tour Eiffel.