Filomena Mastromarino: "Ho rinunciato a 'Malena' per curare mia madre"

Ospite a "Verissimo", Filomena Mastromarino è tornata sulla scelta di abbandonare definitivamente il mondo dell'hard per prendersi cura della madre. "Ha bisogno di me, devo occuparmi di lei ogni giorno. Sono andata a vivere accanto a casa sua, perché dopo l'intervento che ha affrontato necessita di supervisione continua", ha spiegato, evidenziando come il momento difficile le abbia unite in maniera profonda.