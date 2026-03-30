Filomena Mastromarino: "Ho rinunciato a 'Malena' per curare mia madre"
L'ex attrice hard parla a "Verissimo" della sua nuova vita: "I nostri ruoli si sono invertiti"
Ospite a "Verissimo", Filomena Mastromarino è tornata sulla scelta di abbandonare definitivamente il mondo dell'hard per prendersi cura della madre. "Ha bisogno di me, devo occuparmi di lei ogni giorno. Sono andata a vivere accanto a casa sua, perché dopo l'intervento che ha affrontato necessita di supervisione continua", ha spiegato, evidenziando come il momento difficile le abbia unite in maniera profonda.