Filippo Nardi: "Dal 'Grande Fratello' alla mia nuova vita lontano dalla tv"

Filippo Nardi, il disc jockey e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano, ha raccontato a "Verissimo" la sua nuova vita lontano dalla tv quasi 25 anni dopo il successo ottenuto con la partecipazione alla seconda edizione del "Grande Fratello", nel 2001. "Sono molto sereno, ho vari problemi che abbiamo tutti - ha detto Filippo Nardi a Silvia Toffanin -, però sotto il disagio sono arrivato a una serenità diciamo, ho ancora quel caratterino...".