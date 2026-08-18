Filippine, le immagini dalla bodycam dello studente che ha sparato a scuola: tre morti

Uno studente delle scuole superiori ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone, e ne ha ferite altre nove, prima di suicidarsi in una scuola sita all'interno di un campus universitario nel sud delle Filippine. Lo riferisce il sindaco di Zamboanga, Khymer Adan Olaso, dichiarando che il sospettato indossava una telecamera corporea - una bodycam, ndr - per trasmettere in diretta l'attacco. Il giovane ha inizialmente sparato contro un insegnante, ma non è ancora stato chiarito se quest'ultimo sia stato colpito. Olaso ha riferito alla radio DZBB che lo studente ha poi sparato a un compagno, che è morto, prima di suicidarsi. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. La scuola superiore si trova in un campus protetto, separato dal campus principale dell'università cattolica nella città portuale di Zamboanga.