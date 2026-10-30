ALLERTA INNALZATA AL LIVELLO 3

Filippine, il vulcano Mayon fa paura: l'eruzione e la nube di cenere

Non sono state segnalate al momento vittime o danni

30 Ott 2026 - 08:36
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Il vulcano Mayon, uno dei più attivi delle Filippine, ha prodotto una colonna di cenere alta circa tremila metri durante un'eruzione moderatamente esplosiva durata quasi sei minuti. L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha innalzato il livello di allerta da 2 a 3 su una scala di 5 e disposto l'evacuazione delle aree entro sei chilometri dal cratere. La nube di cenere si è progressivamente spostata verso sud-ovest, in direzione dei centri abitati vicini. Non sono state segnalate al momento vittime o danni. Secondo l'istituto, il vulcano è entrato in una nuova fase di attività magmatica, con un aumento del rischio di colate laviche e correnti piroclastiche sui versanti superiori e intermedi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

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