Filippine, il vulcano Mayon fa paura: l'eruzione e la nube di cenere

Il vulcano Mayon, uno dei più attivi delle Filippine, ha prodotto una colonna di cenere alta circa tremila metri durante un'eruzione moderatamente esplosiva durata quasi sei minuti. L'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha innalzato il livello di allerta da 2 a 3 su una scala di 5 e disposto l'evacuazione delle aree entro sei chilometri dal cratere. La nube di cenere si è progressivamente spostata verso sud-ovest, in direzione dei centri abitati vicini. Non sono state segnalate al momento vittime o danni. Secondo l'istituto, il vulcano è entrato in una nuova fase di attività magmatica, con un aumento del rischio di colate laviche e correnti piroclastiche sui versanti superiori e intermedi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.