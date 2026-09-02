Filippine, la chiesa è allagata per le piogge: il matrimonio si fa lo stesso

In un matrimonio, prima o poi, la coppia deve affrontare numerose avversità. Delle volte, capita che queste mettano alla prova i neosposi già prima di scambiarsi le promesse sull'altare. È quanto accaduto a una giovane coppia di 30enni nelle Filippine, che ha pronunciato il fatidico "sì" nella chiesa di San Giovanni Battista nella città di Hagonoy, a nord di Manila, sommersa dall'acqua per effetto delle forti piogge. Nonostante le condizioni difficili, la neo sposa ha attraversato Leian Lieza Galang la navata allagata con il suo abito bianco. Sull'altare, ad attenderla, c'era il futuro marito Gilbert Chico e il parroco. "Non è stato per noi un problema che gli abiti da cerimonia si siano bagnati", ha detto lo sposo all'Afp. La parrocchia aveva consigliato alla coppia di posticipare la cerimonia per l'inagibilità della struttura. Ma sposa, sposo e invitati non hanno rinunciato. E con l'acqua alta circa un metro i due si sono detti "sì, lo voglio".