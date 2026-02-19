Filippine, allerta due per l'eruzione del vulcano Kanlaon

Si tratta di uno dei vulcani più attivi delle Filippine, che si trovano nella “Cintura di fuoco” del Pacifico, dove l'attività vulcanica e i terremoti sono comuni. L'eruzione del Monte Kanlaon - secondo l'istituto filippino di vulcanologia, il Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), durata due minuti - ha generato un'enorme colonna di cenere si è alzata nell'aria per oltre 2.000 metri. Il Phivolcs ha mantenuto il livello di allerta 2 su una scala di 5, che indica un livello moderato di instabilità, e ha consigliato ai residenti di non avventurarsi nella zona di pericolo di quattro chilometri.