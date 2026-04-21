Il festival degli aquiloni

Buzz Lightyear vola con i dinosauri"nei cieli della Francia

L'appuntamento, alla sua 39esima edizione, è ospitato da"Berck-Sur-Mer"sulla costa atlantica francese

di Matteo Pedrazzoli
21 Apr 2026 - 11:11
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Animali, dinosauri, personaggi dei cartoni e astronavi. Il cielo di Berck-sur-Mer, nella costa atlantica francese, si è riempito per il Festival dell'aquilone. Migliaia di appassionati, provenienti da tutto il mondo, si sono dati appuntamento per la 39esima edizione. In programma anche la gara per assegnare il titolo di campione del mondo a chi eseguirà la coreografia più bella tra colori, planate e musica.
 

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