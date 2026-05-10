Festa della Mamma, Antonella Inverno (Save the Children) a Tgcom24:""Per le mamme peggioramento del lavoro in tutte le Regioni"

In Italia, nonostante il crescente dibattito pubblico attorno al tema, la maternità si traduce ancora in un equilibrio fragile tra occupazione e carico di cura, tra desiderio e rinuncia, con carriere che si fermano o rallentano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. È la fotografia che emerge dall'XI edizione del Rapporto "Le Equilibriste, la maternità in Italia" diffuso in occasione della Festa della Mamma ed elaborato dal Polo Ricerche di Save the Children. Abbiamo intervistato Antonella Inverno, Responsabile ricerche e analisi dei dati Save The Children Italia