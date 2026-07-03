sopra l’Independence Hall

Festa del 4 luglio, uno spettacolo di droni illumina il cielo notturno di Filadelfia

Diversi i momenti salienti della storia americana mostrati nello show in occasione delle celebrazioni per i 250 anni del Paese

03 Lug 2026 - 16:47
00:59 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

La città di Filadelfia ha organizzato uno spettacolo con i droni davanti all’Independence Hall per celebrare l’imminente weekend del 4 luglio negli Stati Uniti, in cui si celebreranno i 250 anni dalla nascita del Paese. Nel cielo otturno, i droni si sono illuminati mostrando immagini dei coloni americani, dei soldati statunitensi della Seconda guerra mondiale, di Martin Luther King Jr. e degli astronauti che issavano la bandiera degli Stati Uniti sulla Luna, oltre ad altri momenti salienti della storia americana.

4 luglio
filadelfia
video evidenza