Festa del 4 luglio, uno spettacolo di droni illumina il cielo notturno di Filadelfia

La città di Filadelfia ha organizzato uno spettacolo con i droni davanti all’Independence Hall per celebrare l’imminente weekend del 4 luglio negli Stati Uniti, in cui si celebreranno i 250 anni dalla nascita del Paese. Nel cielo otturno, i droni si sono illuminati mostrando immagini dei coloni americani, dei soldati statunitensi della Seconda guerra mondiale, di Martin Luther King Jr. e degli astronauti che issavano la bandiera degli Stati Uniti sulla Luna, oltre ad altri momenti salienti della storia americana.