250 anni Usa

Festa 4 luglio, Trump: "Dovrei dire terzo mandato ma evito, non voglio polemiche"

"Abbiamo ricostruito l'esercito nel mio primo mandato e l'abbiamo usato nel.."

05 Lug 2026 - 08:06
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"La nostra ascesa a nazione più forte e potente del mondo non è stata un caso fortuito della storia", è successo perché "abbiamo ricostruito il nostro esercito durante il mio primo mandato. Lo abbiamo utilizzato un po' anche nel nostro... in realtà dovrei dire terzo mandato, ma non lo farò perché non voglio polemiche. Ma lo abbiamo utilizzato e abbiamo ottenuto un successo straordinario. Guardate il Venezuela, guardate l'Iran, li abbiamo annientati, abbiamo annientato i loro eserciti". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un passaggio del suo intervento al National Mall di Washington Dc per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti.

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