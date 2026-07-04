Festa 4 luglio, l'Air Force One sorvola il Monte Rushmore

Donald Trump si è recato al Monte Rushmore, la montagna di granito nel South Dakota dove sono scolpiti i volti di quattro presidenti americani, nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario degli Stati Uniti. Per raggiungerlo, Trump ha effettuato il suo secondo volo a bordo del jumbo jet del Qatar che gli è stato donato affinché lo utilizzasse come Air Force One per il resto del suo mandato. Il viaggio è il preludio al grande evento che celebrerà l’anniversario sabato (4 luglio) sera a Washington, quando Trump terrà un discorso alla folla sul National Mall prima di un imponente spettacolo pirotecnico.