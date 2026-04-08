Femminicidio Giulia Tramontano, appello bis per Impagnatiello: "Riconoscere la premeditazione"

Il femminicidio di Giulia Tramontano fu un agguato organizzato e pianificato. E per questo va riconosciuta l'aggravante della premeditazione. Lo sosteneva la procura di Milano a cui adesso la Corte di Cassazione ha dato ragione. Appello bis quindi: i giudici della suprema corte hanno infatti annullato la precedente sentenza e disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, già condannato all'ergastolo nei primi due gradi di giudizio per aver assassinato con 37 coltellate la compagna incinta al settimo mese nel maggio di 3 anni fa a Senago, alle porte di Milano.