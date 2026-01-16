Logo Tgcom24
Federica Torzullo, i rilievi del Ris in una discarica ad Anguillara Sabazia

Si cercano tracce della 41enne di cui non si hanno più notizie dall'8 gennaio

di Beatrice Bortolin
16 Gen 2026 - 19:38
01:34 

Sono proseguiti per tutto il giorno i rilievi dei carabinieri in una discarica ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma, alla ricerca di elementi utili alle indagini sulla scomparsa Federica Torzullo, la donna di 41 anni di cui non si hanno più notizie dall'8 gennaio scorso.

