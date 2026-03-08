Iran, Fausto Biloslavo in pattugliamento con le guerrigliere curde: "Il loro inno di battaglia? O vittoria o morte"

Il giornalista Fausto Biloslavo si trova al confine con l'Iran e a "Diario del Giorno" racconta le sue giornate al fianco dei peshmerga curdi, che combattono su due fronti: contro i resti dello Stato islamico da una parte e dall'altra contro i miliziani sciiti, che "bombardano le città con droni kamikaze a cui i curdi rispondono con i kalashnikov". E nella Giornata internazionale della Donna, Biloslavo rivolge un pensiero alle guerrigliere curde ancora una volta in prima linea per la libertà.



"Sono donne forti - conferma, riferendo l'episodio di un pattugliamento. - Ripetono: 'Non cederemo' e il loro inno di battaglia è 'o vittoria o morte'". Biloslavo descrive poi l'incontro con Sonia, "una ragazzina di neanche 18 anni, fuggita dalle repressioni in Iran - riferisce - e che nella giubba, insieme al caricatore, conserva un topolino di peluche con un cuore, regalo di un guerrigliero".