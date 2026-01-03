Famiglia nel bosco, lo psichiatra di Natan e Catherine: "Sono stremati"

Dolore, delusione, rabbia e il desiderio che tutto questo abbia fine al più presto, il dottor Tonino Cantelmi, nominato dai legali della famiglia, descrive così lo stato d'animo di Natan e Catherine, i genitori dei 3 bambini che da novembre sono all'interno della casa famiglia di Vasto. Sentimenti accentuati dai continui no del Tribunale dei minori dell'Aquila alle varie richieste presentate: dalla visita pediatrica nella struttura da parte di un medico nominato da loro, a quella di passare anche solo qualche ora in più tutti insieme a Natale e Capodanno.