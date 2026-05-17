CORI SULL'AEREO

Eurovision, il rientro della trionfatrice Dara in Bulgaria

Contro i pronostici della vigilia è riuscita nell'impresa non facile di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto

17 Mag 2026 - 21:08
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