Europa sempre più nella morsa del caldo estremo

Resta drammatico il bilancio del terribile incendio che sta devastando la zona intorno ad Almeria, in Andalusia: almeno 12 i morti e 23 i dispersi. Oltre 1500 gli sfollati. E c’è chi nell’incendio ha perso tutto. Non va meglio alla Francia, dove l'emergenza incendi ha fatto scattare l'allerta massima in 24 dipartimenti, compreso quello di Parigi. Oggi le temperature massime hanno toccato picchi fino a 39 gradi, ma l'eccezionale ondata di calore rischia di provocare eventi estremi anche di segno opposto, come violenti temporali e tempeste di fulmini.