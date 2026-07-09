Dai 14 gradi di Vilnius ai 43 di Bilbao: Europa spaccata a metà in questa estate 2026

Da un estremo all'altro. Il clima spacca a metà l'Europa in questa estate 2026. A ovest, per esempio, non si arresta il caldo torrido. La Francia ha diramato l'allerta arancione in 72 dipartimenti e nel sud del Paese si sono toccate punte di 41 gradi. Barcellona invece ha toccato i 40,5 gradi, il valore più alto degli ultimi 112 anni. A est il caso è emblematico: Berlino, che aveva toccato quasi 42 gradi durante l'ultima ondata di calore, adesso non supera i 17.