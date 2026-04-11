Estate in anticipo? Il cambio di armadio è fashion

Mesi infiniti, avvolte in cappotti over, maglioni-montagna, maxi sciarpe, calze di ogni foggia. Un inverno passato a sognarlo e poi... il caldo è arrivato all'improvviso. La triste verità fashion è solo una: nessuno era pronto. In questi giorni di estate anticipata ecco che è tempo di cambio armadi lampo al passo con le nuove tendenze.