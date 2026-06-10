Estate 2026, tutti gli aumenti

Cara estate, quanto mi costi. Sì perché le vacanze tanto attese, di caro, potrebbero avere solo i costi. Secondo l’analisi di Facile.it e Consumerismo, l’estate 2026 peserà sulle tasche degli italiani e non poco. Con rincari che vanno dalle bollette al carburante fino alle strutture ricettive. L’aumento del prezzo delle materie prime, a causa del conflitto in Iran, incide già sulle tariffe del gas e dell’energia elettrica, cresciute del 4% rispetto allo scorso anno. Accendere il condizionatore in media 8 ore al giorno può far lievitare la bolletta fino a 146 euro. Ma anche partire per sfuggire alla calura estiva può costare caro. Il prezzo del carburante per gli aerei è aumentato dell’84%. E anche il trasporto via mare non sfugge agli rincari, con le tariffe dei traghetti aumentati del 9,7%.